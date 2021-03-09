В Нижнем Тагиле родители трехлетнего малыша получат 50 тысяч рублей за травму ребенка во дворе

Ребенок находился на стационарном лечении целую неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле родители трехлетнего ребенка добились компенсации морального вреда за травму ребенка, которую он получил во дворе жилого дома. История произошла летом 2020 года. Тогда трехлетний мальчик гулял вместе со своим папой и упал на забор, из которого торчал металлический штакетник. В результате он получил серьезную травму, на его руке появилась широкая царапина.

- В связи с этим ребенок был госпитализирован в детскую городскую больницу Нижнего Тагила, где находился на стационарном лечении в течение недели, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Родители малыша решили подать в суд на ТСЖ. По решению суда они получат 50 тысяч рублей в качестве компенсации.