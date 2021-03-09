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Общество

На Урале возбудили уголовное дело после слива жидких бытовых отходов в реку Пышму

Из-за слива вредных продуктов было зафиксировано загрязнение земли и причинение вреда окружающей среде
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Неизвестные слили вредные продукты хозяйственной деятельности на почву, которые стекли в реку Пышма

Неизвестные слили вредные продукты хозяйственной деятельности на почву, которые стекли в реку Пышма

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале после проверки природоохранной прокуратуры возбудили уголовное дело из-за слива жидких бытовых отходов в реку Пышму. Загрязнение зафиксировали на территории Белоярского городского округа. Сейчас силовики устанавливают кто мог слить отходы в реку.

- Надзорными мероприятиями установлено, что неустановленными лицами в период до 24 февраля 2021 года осуществлен слив вредных продуктов хозяйственной деятельности на почву с последующим стеканием в реку Пышма в поселке Белоярский Белоярского района, что повлекло загрязнение земель и причинение вреда окружающей среде, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье по части 1 статье 254 УК РФ. Его расследование находится на контроле прокуратуры.