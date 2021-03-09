Всего заявки на участие в конкурсе были поданы от трех компаний – ООО «СРГ-Екатеринбург», ООО «Экологические системы» и АО «УБТ-Уралвагонзавод» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выбрали победителя первого этапа конкурса по строительству мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» для Екатеринбурга и ближайших населенных пунктов. Всего заявки на участие в конкурсе подали три компании - ООО «СРГ-Екатеринбург», ООО «Экологические системы» и АО «УБТ-Уралвагонзавод». Допуск к дальнейшему участию в конкурсном отборе получила только одна компания.

- Полностью соответствующей требованиям конкурсной документации из них признана только заявка ООО «Экологические системы», - рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов. -Однако стоит подчеркнуть, что это лишь предварительный результат, и права на заключение концессионного соглашения он пока не дает.

По его словам, перед принятием окончательного решения комиссия проведет анализ экономической деятельности предприятия. Это может занять от четырех месяцев до полугода.