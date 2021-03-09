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Свердловские депутаты одобрили законопроект о реновации

Он позволит сносить старые дома, которые еще не признаны аварийными, но уже не соответствуют требованиям
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Принятие закона позволит сносить дома, которые не признаны аварийными, но уже устарели

Принятие закона позволит сносить дома, которые не признаны аварийными, но уже устарели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские депутаты Законодательного собрания рекомендовали принять законопроект о реновации. Планируется, что на ближайшей сессии парламентарии рассмотрят документ.

Закон о реновации примут в рамках федерального закона. Его принятие в дальнейшем позволит сносить дома, которые не признаны аварийными, но уже устарели, то есть не соответствуют современным требованиям. Например, не подключены к централизованному водоснабжению или системе канализации.

Как рассказали в департаменте информационной политики, власти собираются принять еще ряд нормативных актов, регулирующих программу реновации. В том числе будут определены критерии многоквартирных домов, которые могут снести.