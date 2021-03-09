Свердловские депутаты одобрили законопроект о реновации

Принятие закона позволит сносить дома, которые не признаны аварийными, но уже устарели
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловские депутаты Законодательного собрания рекомендовали принять законопроект о реновации. Планируется, что на ближайшей сессии парламентарии рассмотрят документ.
Закон о реновации примут в рамках федерального закона. Его принятие в дальнейшем позволит сносить дома, которые не признаны аварийными, но уже устарели, то есть не соответствуют современным требованиям. Например, не подключены к централизованному водоснабжению или системе канализации.
Как рассказали в департаменте информационной политики, власти собираются принять еще ряд нормативных актов, регулирующих программу реновации. В том числе будут определены критерии многоквартирных домов, которые могут снести.