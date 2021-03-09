Перевозки контейнеров на СвЖД с начала года выросли на 3,9%

Фото: предоставлено СвЖД

В январе-феврале 2021 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 73,9 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU)*, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения составило 53,7 тыс. ДФЭ, что соответствует уровню прошлого года (перевезено 968,2 тыс. тонн грузов), в том числе:

- химикаты и сода – 27,8 тыс. ДФЭ (+4,8% к январю-февралю 2020 года);

- лесные грузы – 5,4 тыс. (рост в 1,2 раза);

- нефть и нефтепродукты – 4,9 тыс. (снижение в 1,6 раза);

- бумага – 4,5 тыс. (-12,5%);

- цветные металлы – 3,5 тыс. (+8,6%);

- черные металлы – 2,8 тыс. (+12%);

- огнеупоры – 1,2 тыс. (рост в 1,4 раза);

- метизы – 846 (+0,2%);

- строительные грузы – 656 (+16,1%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – феврале 2021 года было перевезено 946,2 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

*ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.