Птицефабрику «Свердловскую» оштрафовали за продажу фарша с истекшим сроком годности

Фарш Домашний» и «Превосходный» с истекшим сроком годности лежал на полках магазина в Нижнем Тагиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу ОАО Птицефабрика «Свердловская». Представитель предприятия просил отменить решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, согласно которому организация должна была выплатить штраф в 150 тысяч за просроченный фарш, и прекратить производство по делу.

- Свердловский областной суд оставил без изменений решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила. ОАО «Птицефабрика «Свердловская» придется заплатить штраф в 150 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Фарш Домашний» и «Превосходный» с истекшим сроком годности производства ОАО Птицефабрика «Свердловская» нашли специалисты Роспотребнадзора в апреле прошлого года. Сотрудники ведомства проводили в торговом павильоне ТК «Феникс» на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле административное расследование. Штраф был назначен предприятию за нарушение требований Технического регламента Таможенного союза.