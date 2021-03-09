Под Первоуральском в ДТП пострадали три человека

Инспекторы ГИБДД установили, что водитель выбрал скорость, не соответствующую дорожным и метеорологическим условиям Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 9 километре трассы Первоуральск-Шаля сегодня утром в ДТП пострадали три человека. Мужчина за рулем Citroen не справился с управлением и вылетел в лоб Lada Kalina.

- Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Citroen, не выбрал скорость, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям, не справился с управлением и допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение со встречно движущейся автомашиной Lada Kalina под управлением водителя 1998 года рождения, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Обоих водителей и 39-летнюю пассажирку Citroen госпитализировали в больницу Первоуральска. К счастью, сильных травм им удалось избежать. Всем троим оказали медицинскую помощь и отпустили домой.