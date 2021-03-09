Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Алапаевске задержали мужчину, подозреваемого в расстреле собаки 7 марта рядом с бывшим Новоалапаевским металлургическим заводом. Им оказался местный ранее судимый за незаконную рубку деревьев, кражу и грабеж 33-летний местный житель по имени Александр.

- Оперуполномоченные уголовного розыска при осмотре его жилья изъяли незарегистрированное двуствольное гладкоствольное ружье ИЖ 12-го калибра. Как и большинство нарушителей закона в сфере оборота оружия, он пояснил, что буквально накануне расстрела собаки нашел его в лесу. Свою лютую ненависть к четвероногим друзьям человека объяснил тем, что они бросаются на людей, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что, судя по видео, которое было опубликовано в соцсетях проезжая по дороге на «Ниве», Александр увидел пса, подошел к нему и хладнокровно начал стрелять в него. После чего сел за руль и уехал в неизвестном направлении. Сотрудники полиции нашли сначала автомобиль подозреваемого, а затем и его самого.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Александра по статье 245 УК РФ - жестокое обращение с животными из хулиганских побуждений и статье 222 УК РФ - незаконное хранение оружия. Изъятое ружье полицейские направили на экспертизу для проверки на причастность к иным ранее совершенным преступлениям.

Несчастного пса подобрали волонтеры. Сейчас ему оказывают помощь в ветклинике Екатеринбурга.