Минздрав Свердловской области обязали обеспечить ребенка-инвалида лекарством

По решению суда ребенок будет обеспечен лекарством на весь срок лечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения Свердловской области будет закупать лекарство для ребенка-инвалида из Екатеринбурга по решению суда Ленинского района.

Это лекарство, согласно решению консилиума врачей, жизненно необходимо для ребенка, хотя и не имеет регистрации на территории Российской Федерации, поэтому специалисты разрешили его ввоз и использование.

С этим решением мать ребенка обратилась в свердловский Минздрав, чтобы ведомства обеспечило их семью дорогим лекарством. Однако чиновники приняли решение отказать женщине, указав на то, что лекарство нужно купить ей самой, либо обратиться к благотворителям.

Мама ребенка не согласилась с позицией представителей Минздрава, и отправилась в прокуратуру, после чего специалисты надзорного ведомства обратились в суд. Ленинский районный суд обязал Минздрав в полном объеме обеспечить ребенка лекарством на весь необходимый срок.