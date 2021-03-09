Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Минздрав Свердловской области обязали обеспечить ребенка-инвалида лекарством

Ведомству придется закупать медикаменты по решению суда
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
Комментарии (1)Комментарии (1)
По решению суда ребенок будет обеспечен лекарством на весь срок лечения

По решению суда ребенок будет обеспечен лекарством на весь срок лечения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения Свердловской области будет закупать лекарство для ребенка-инвалида из Екатеринбурга по решению суда Ленинского района.

Это лекарство, согласно решению консилиума врачей, жизненно необходимо для ребенка, хотя и не имеет регистрации на территории Российской Федерации, поэтому специалисты разрешили его ввоз и использование.

С этим решением мать ребенка обратилась в свердловский Минздрав, чтобы ведомства обеспечило их семью дорогим лекарством. Однако чиновники приняли решение отказать женщине, указав на то, что лекарство нужно купить ей самой, либо обратиться к благотворителям.

Мама ребенка не согласилась с позицией представителей Минздрава, и отправилась в прокуратуру, после чего специалисты надзорного ведомства обратились в суд. Ленинский районный суд обязал Минздрав в полном объеме обеспечить ребенка лекарством на весь необходимый срок.