В Нижнем Тагиле в праздники сгорели две бани и садовый дом

Несколько раз в праздники спасателям пришлось выезжать на пожары Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько пожаров произошло в Нижнем Тагиле в прошедшие праздничные выходные. 7 марта на окраине города сгорели две бани и садовый домик.

Около 4 часов ночи загорелась частная баня на одном из садовых участков по улице Халтурина. Пожар в бане, которую накануне топил хозяин дома, увидел сосед. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, огонь сильно повредил постройку. По всей видимости, причиной пожара стала неправильное устройство печи и дымохода.

Около десяти вечера в коллективном саду «Росинка» в поселке Чащино на площади 66 «квадратов» горели садовый дом и надворные постройки. Хозяин приехал в сад, затопил печь и пошел в магазин. Вернувшись обратно, он увидел, что его дом полыхает, после чего вызвал пожарных. Об этом со ссылкой на спасателей пишет TagilCity.ru.

В 22:42 тревожный звонок поступил со станции «Садоводы», где на площади в 108 квадратных метров горела частная баня. Причиной пожара стало неправильное устройство дымохода.

Никто из людей во время этих пожаров не погиб.