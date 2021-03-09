Фото: администрация Екатеринбурга

Новым главой Чкаловского района Екатеринбурга стал Евгений Шипицын. Соответствующее распоряжение о его назначении подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Ранее с 2011 года Евгений Шипицын занимал должность заместителя по социальным вопросам

Евгений Шипицын родился в Свердловске 9 ноября 1962 года. В 1985 году окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище имени Л.И. Брежнева по специальности «Военно-политическая». Еще через 11 лет получил диплом по специальности «Социология» в Уральском государственном университете имени А.М. Горького.

Напомним, что пост главы Чкаловского района освободился в середине февраля, когда Вячеслав Мишарин покинул свой пост. Он уволился по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Евгений Шипицын до сегодняшнего дня исполнял его обязанности.