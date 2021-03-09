Две морозные ночи придется пережить жителям Екатеринбурга

Морозы не уходят из Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на наступление весны, морозы периодически продолжают атаковать жителей Екатеринбурга и Свердловской области. На этой неделе уральцам придется пережить сразу две морозные ночи и пару прохладных дней. К тому же, все рабочие дня будут снежными.

Так, в среду, 10 марта, в Екатеринбурге будет умеренно прохладно, столбики термометров опустятся до отметок в – 8 … - 10 градусов. Вечером похолодает до – 14, а ночью – до – 17 градусов.

В четверг, 11 марта, днем в уральской столице ожидается – 14 … - 17 градусов. Вечером будет немного холоднее: - 19, а ночью – 20 градусов.

Постепенное потепление в Екатеринбург придет в пятницу, 12 марта. Днем ожидается до – 9 градусов, такая же температура сохранится и ночью.