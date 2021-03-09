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Коронавирус Covid-19

В Екатеринбурге на 92% снизилось количество классов, отправленных на дистант из-за COVID-19

На сегодня из дома знания получают ученики четырех классов в четырех школах
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Сейчас на дистанционном обучении находятся ученики четырех классов

Сейчас на дистанционном обучении находятся ученики четырех классов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за месяц на 92% снизилось количество классов, отправленных на дистант из-за COVID-19. По данным департамента образования, на 9 марта 2021 года, из дома из-за коронавируса знания получают ученики четырех классов в четырех школах. Тогда, как месяцем ранее - 9 февраля 2021 года, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий было переведено 50 классов в 36 школах.

В детских садах ситуация также заметно улучшилась. Месяц назад на карантин из-за COVID-19 было закрыто 10 групп в 9 детских садах, на сегодня дома сидят малыши 4 групп в 4 детских садах.

Напомним, что школьники вышли с дистанта сразу после зимних каникул - 11 января.

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