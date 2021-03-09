В Екатеринбурге из здания Сельхозакадемии эвакуировали 300 человек

На месте работали три пожарных машины и 10 спасателей Фото: Евгений СТОЯНОВ

В Екатеринбурге из здания Уральского государственного аграрного университета, расположенного на Тургенева, эвакуировали 300 человек. Студентов пришлось срочно выводить с пар из-за возгорания.

- Произошло возгорание настенной сушилки для рук в одном из туалетов в корпусе на Тургенева. Эвакуировали больше 300 человек, из них 20 преподавателей. Открытого огня не было, все быстро потушили. Студенты уже вернулись в здание, - рассказали «КП» в пресс-службе Уральского государственного аграрного университета.

В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что на месте работали три единицы техники и десять спасателей.