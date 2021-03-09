Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ограблении пункта выдачи микрозаймов на улице Шаумяна. Утром, 24 февраля он зашел в павильон и стал угрожать девушке-менеджеру ножом, чтобы она отдала деньги из сейфа.

- Злоумышленник вплотную приставил лезвие к лицу жертвы, из-за чего последняя получила несколько порезов. Потерпевшая пыталась звать на помощь, но затем, решив не рисковать, все-таки открыла сейф. В этот момент в помещение вошел клиент и нападавший, схватив наличные, бросился бежать. По дороге он бросил нож, использованный в качестве орудия преступления, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Задержать мужчину удалось спустя больше недели. Он признал свою вину. Оказалось, что 29-летний местный житель, подозреваемый в разбое, уже был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Сотрудникам полиции он рассказал, что решился ограбить павильон микрозаймов, так как был пьян. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В полиции выясняют, были ли на счету подозреваемого подобные преступления и просят граждан, которые возможно пострадали от его действий, обращаться в органы внутренних дел по телефонам 356-42-08 или 112.

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