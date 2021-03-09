Пожарные справились с огнем за три минуты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью загорелась Audi A8. Машина вспыхнула после полуночи на улице Посадская.

- На площади 1 квадратный метр поврежден моторный отсек автомобиля Audi A8, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место выезжали две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожарные справились с огнем за три минуты.

В МЧС напоминают, что автомобилистам необходимо соблюдать правила безопасной эксплуатации транспортного средства. В первую очередь водителям нужно иметь в машине первичные средства пожаротушения.

- Это огнетушитель, лопата, лом, емкость с водой или пустая, чтобы было чем зачерпнуть песок или воду, а также устойчивый к огню материал, которым можно сбить пламя, - напоминают спасатели. - Автомобилисту нужно взять за правило даже при отсутствии тревожных сигналов регулярно проверять исправность электрики, предохранителей, топливного бака, обращать внимание на любые влажные пятна на деталях и герметичность соединений. Не производить сварочные и кузнечные работы в непосредственной близости от горючих жидкостей и при открытом топливном баке.

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