Фото: facebook.com/Николай Коляда

Николай Коляда получил престижную театральную премию «Фигаро». Церемония награждения прошла накануне в Санкт-Петербурге на сцене Театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Уральскому драматургу вручили статуэтку, диплом «За служение театральному Отечеству и подвижничество в развитии негосударственных театров в России» и поздравление от президента в виде телеграммы.

Фото: facebook.com/Николай Коляда

- Представители актерской профессии, режиссеры, общественные деятели выбирают достойных лауреатов и отмечают их заслуги авторитетной наградой. Уверен, что премия «Фигаро» будет и впредь способствовать укреплению лучших традиций отечественного драматического искусства. Поздравляю лауреатов с успехом, желаю участникам церемонии всего самого доброго, - написал Владимир Путин.

Фото: facebook.com/Николай Коляда

Отметим, что Президентом Премии является Народный артист России Сергей Безруков. В Комитет премии входят народный артист СССР Олег Басилашвили, народные артисты России Светлана Крючкова и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, доктор искусствоведения Алексей Бартошевич. Именно они решили, что в этом году премию получит уральский драматург Николая Коляда.