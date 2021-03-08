«Автомобилист» проиграл омскому «Авангарду» со счетом 4:3

10 марта у команды из Екатеринбурга новая встреча с «Авангардом». Фото: ХК «Автомобилист»

Сегодня, 8 марта, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» встретился в столице Урала с омским «Авангардом». К сожалению, родные стены не помогли уральской команде. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу гостей.

- Счет на седьмой минуте открыл Никита Трямкин, а под конец периода Брукс Мэйсек реализовал большинство, - отмечают в пресс-службе ХК «Автомобилист». - В середине встречи гости одну шайбу отыграли, но затем Брукс оформил дубль. Под конец третьего периода «Авангард» реализовал подряд два большинства, сравняв счет. Первый овертайм прошел без голов, а во втором гости все же забили.

Впереди у нашей команды игра в Балашихе также с «Авангардом». Она пройдет 10 марта.