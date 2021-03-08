Почти 3 тысячи женщин-медиков пригласили в конгресс-центр Екатеринбурга на концерт Хора Турецкого

Во время концерта зрительницы были в масках. Фото: vk.com/svo196

В Международный женский день около трех тысяч женщин-медиков привезли в конгресс-центр «Екатеринбург-ЭКСПО» на концерт «Хора Турецкого». Не только врачи и медсестры посетили его, но и работики скороы и ветераны медицины и санитарные врачи.

- Благородный труд наших медиков ежегодно помогает сберечь жизни и здоровье тысяч уральцев, - отметил Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - В здравоохранении традиционно трудится много женщин. В период пандемии на ваши хрупкие плечи легла особенно тяжелая нагрузка. Без преувеличения можно сказать, что вы совершили настоящий профессиональный подвиг. Не случайно 2021 год в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника.

В департаменте информационной политики Свердловской области отмечают, что во время концерта в зале соблюдалась социальная дистанция между зрительницами, а кроме того все были в масках.