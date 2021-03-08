Из-за коммунальной аварии в Первоуральске жители семи улиц остались без холодной воды, автобусы меняют маршруты

Так выглядели улицы утром 8 марта. Видео: Инцидент.Первоуральск, Катерина Шишкарева, vk.com/inc196

Дороги Первоуральска 8 марта неожиданно для местных жителей превратились в филиал Венеции. Из-за порыва трубопровода в районе ТЦ «Пассаж» без холодной воды остались более 20 домов на семи улицах.

- Также снижено давление в сети водоснабжения, - уточняют в администрации Первоуральска. - Под ограничение водоснабжения попали улицы Комсомольская, Трубников, Герцена и Чкалова. Как только аварию локализуют, будет организована работа коммунальной техники для расчистки проезжих частей.

Из-за порыва трубы общественному транспорту города пришлось изменить схемы движения шести автобусов, а еще один и вовсе отменили до устранения аварии.