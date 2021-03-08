Сибиряк, прошедший 24 тысячи километров по России, дошел до Верхотурья

Андрей Шарашкин в Верхотурье. Фото: vk.com/peshkom_po_russia

Два с половиной года назад Андрей Шарашкин решил исполнить свою мечту и отправился путешествовать по России пешком. С тех пор он побывал во множестве регионов нашей страны, рассказывая о том, что видит в своем блоге. В середине февраля Шарашкин пересек границу Свердловской области. К нам он зашел со стороны ХМАО. Ну а на днях он на своих двоих дошел уже до Верхотурья, одного из старейших городов Свердловской области, в котором одно время жил Распутин, и куда в 1914 году императрица Александра Федоровна отправляла свою фрейлину поклониться мощам праведного Симеона Верхотурского.

- в Верхотурье очень много старых домов. Практически на каждом шагу, - написал Андрей Шарашкин на своей странице в Инстаграм. - Здесь находится самый молодой и самый маленький в России Кремль. Чем ближе мы подходили к Кремлю тем больше мы видели старых зданий, как деревянных, так и кирпичных. Все они были построены в первой половине 19 века. Это и дома купцов, старая мужская гимназия...

Корреспондентам «Комсомольской правды» Андрей Шарашкин рассказывал, что все необходимое у него есть с сбой. Летом он ночует в палатке. А зимой охотно принимает приглашение остаться на пару дней у своих подписчиков в городах, которые он посещает. В дороге он зарабатывает доходами от статей на Дзене. Также ему помогают подписчики, Тюменский Союз ветеранов Афганистана и Тюменское Зауральское казачество.

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