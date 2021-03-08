Антон Шипулин поднялся на гору Конжак, чтобы установить табличку в память об Анатолии Сысоеве

Анатолий Сысоев скончался 16 февраля 2021 года. Фото: instagram.com/shipulin.174/

Знаменитый уральский биатлонист, а сейчас уже и депутат Государственной Думы Антон Шипулин на днях отправился в экспедицию на гору Конжак. Восхождение на снегоходах он с товарищами посвятил памяти Анатолия Сысоева, бывшего директора Богословского алюминиевого завода, скончавшегося 16 февраля на 87 году жизни.

- Уход Анатолия Васильевича Сысоева — большая утрата не только для его семьи и близких, но и для всей Свердловской области, - написал Антон Шипулин на своей странице в Instagram. - Поэтому вчера мы решили установить памятную табличку на горе Конжак в память о нашем земляке. Анатолий Васильевич всегда поддерживал марафон «Конжак». Эту добрую традицию мы забывать не станем. Обязательно изыщем средства на проведение марафона в этом году.