На Объездной дороге перевернулась на бок Газель

К настоящему моменту ее уже увезли. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Автомобилисты, проезжавшие сегодня, 8 марта, по улице Объездной, заметили Газель, которая лежала на обочине на боку. Она находилась на участке перед улицей Амундсена. Правда, как именно она там оказалась, никто точно сказать пока не может.

- Это не последствие ДТП. В Газели пострадавших нет, так как внутри никого не было, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

К настоящему моменту ее уже увезли, уточнили в ведомстве.