Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге затопило улицу Луначарского

Из-за холодной погоды, вода стала превращаться в лед. Фото: кадр с видео Типичный Екатеринбург, Сергей Мартьянов, vk.com

Минувшим вечером по улице Луначарского в Екатеринбурге побежала вода. Как оказалось, вырывалась она из ливневой канализации у дома №51, рядом с которым по предварительной информации произошла коммунальная авария. Происшествие записали на видео очевидцы.

- Бьет фонтаном из-под земли в нескольких местах, - рассказал очевидец Сергей Мартьянов. - Вода холодная. Сегодня ремонт так и не начали, правда организован подвоз питьевой воды.

По словам очевидцев, из-за низкой температуры вода быстро превратилась в каток.