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В ночь на 8 марта в Свердловскую область вернутся сильные морозы

Но сам праздник не будет омрачен холодами
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Рассказываем, какую температуру свердловчанам ждать в ближайшие праздничные дни

Рассказываем, какую температуру свердловчанам ждать в ближайшие праздничные дни

Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на 8 марта в Екатеринбурге резко похолодает. По данным синоптиков Гидрометцентра России, столбик термометра опустится до -19 градусов. Но сам праздник не будет омрачен холодами – днем ожидается до 5 градусов ниже нуля.

Куда хуже ситуация на Северном Урале. Так в Ивделе похолодает до -28. Днем 8 марта синоптики обещают до -11. А вот в Нижнем Тагиле будет чуть теплее – ночью до -23, а днем всего -7.