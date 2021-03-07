Погибла 70-летняя женщина: ГИБДД выясняет обстоятельства массовой аварии под Нижним Тагилом

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб и пятеро пострадали. Днем 7 марта на 11 километре Южного подъезда столкнулись три автомобиля. По данным Госавтоинспекции, все началось, когда 62-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Chevrolet Lanos.

- Volkswagen отбросило на Ford под управлением – 38 -летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 70-летняя пассажирка Volkswagen скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи, - рассказали в ГИБДД.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

У водителя Chevrolet диагностировали ушиб грудной клетки, а у его пассажира – перелом ключицы. У 36-летней пассажирки Volkswagen - закрытый перелом грудной клетки, а водитель отделался ушибом. Также пострадали водитель и пассажирка Ford.

Виновником аварии оказался 62-летний мужчина, его стаж вождения – 12 лет. На его счету 8 нарушений ПДД.