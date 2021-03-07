Фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге на улице Автомагистральной найден труп девушки. По предварительной информации, смерть жительницы уральской столицы не носит криминального характера. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета и полиции.

- По факту произошедшего следственный отдел СКР по Железнодорожному району Екатеринбурга начал проверку. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.