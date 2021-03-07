Поссорился с женой и психанул: на Челюскинцев поймали пьяного водителя на Hyundai Getz

В результате исследования установлено, что в литре выдыхаемого воздуха содержится 0,868 промилле алкоголя. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Челюскинцев экипаж ДПС поймал пьяного водителя. Нетрезвый автолюбитель на Hyundai Getz пояснил, что напился после ссоры с женой. Но вдобавок выяснилось, что прав у него нет.

- Сотрудникам полиции водитель пояснил, что в ночное время употреблял спиртные напитки, в результате чего поссорился с женой и поехал прокатиться по городу, - отмечают в Госавтоинспекции.

Напомним, что в Екатеринбурге арестовали лихача, который насмерть сбил двух бабушек в Качканаре.

ВАЖНО

Госавтоинспекция города Екатеринбурга призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения и исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно информировать полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно по телефону 02.