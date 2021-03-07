В Нижнем Тагиле подросток надругался над девочкой в школьном туалете

До суда подросток будет на свободе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» на 14-летнего ученика школы № 65. Его обвиняют в надругательстве над 12-летней девочкой в школьном туалете. Как рассказал «КП»-Екатеринбург информированный источник, подросток уже был судим за грабеж. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.

- Заявление в полицию подала мать девочки. Преступление произошло днем 1 марта в туалете школы № 65. Подросток воспитывается в неполной семье, до суда будет под подпиской о невыезде, - отметил инсайдер «Комсомолки».

Напомним, что в Екатеринбурге сразу два уголовных дела по таким же статьям возбудили на 83-летнего тренера Николая Ражева. Накануне Свердловский областной суд смягчил ему меру пресечения на домашний арест.