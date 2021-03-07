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Уволенная из Росгвардии первая красавица ведомства прапорщик Анна Храмцова начала активно готовиться к Кубку Свердловской области по бодибилдингу и к чемпионату Урала. Жительница Екатеринбурга в очередной раз поразила поклонников своим внешним видом. Сама Храмцова признается, что ей часто пишут девушки.

- Ты – моя мотивация не есть на смене, - пишут поклонницы.

Тяжелая жизненная ситуация пришлась на период развода с мужем, в браке с которым Анна родила дочь. При этом с бывшими коллегами общение поддерживать не собирается.

- Обратилась в суд, потому что у каждого своя правда, а суд установит истину! По поводу наказания: оно не соответствует тяжести совершенного проступка и превысило его. За такое никогда не увольняли! – рассказывала «КП»-Екатеринбург Анна Храмцова.

Напомним, что вовремя последнего судебного разбирательства по иску к бывшему начальству Храмцовой стало плохо. Девушке вызвали скорую, а заседание перенесли.