Пара встречалась в доме девочки в деревне Первунова, когда родителей не было дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске на 19-летнего парня завели уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». По предварительной информации, от него забеременела 15-летнеяя школьница. Как рассказал «КП»-Екатеринбург информированный источник, о преступлении стало известно лишь когда родители девочки заметили, как изменилась их дочь.

- Главный врач Алапаевской больницы была вынуждена сообщить в полицию, что в женскую консультацию обратилась несовершеннолетняя. Было установлено, что девочка беременна – срок 21 неделя, - пояснил инсайдер «КП».

Из полиции материалы проверки передали в Следственный комитет. Парень во всем сознался, а его подруга заявила, что секс был по обоюдному согласию. Пара встречалась в доме девочки в деревне Первунова, когда родителей не было дома. Теперь молодому человеку грозит 4 лет лишения свободы. До суда он будет под подпиской о невыезде.