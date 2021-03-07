Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 78 691 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении врачей, борющихся с коронавирусом, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. В числе получателей государственных наград — 21 представитель Свердловской области. Среди них – медики из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирбита, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Полевского.

Напомним, что по состоянию на 6 марта, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 78 691. Общее число смертей в регионе – 2 445.

- Состояние 286 госпитализированных оценивается как тяжелое, 164 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 110 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе Среднего Урала.\

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