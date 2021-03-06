Вырвали победу за минуту до конца игры: «Автомобилист» одолел «Авангард» в непростой схватке

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

6 марта в Екатеринбурге на льду КРК «Уралец» прошел третий матч серии одно восьмой финала Кубка Гагарина. На лед вышла команды уральский «Автомобилист» и подмосковный «Авангард».

ХК «Автомобилист» вырвал победу у соперника за минуту до конца третьего периода. Решающий гол принадлежит Георгию Белоусову. Теперь счет в серии 1 – 2.

Мачт окончился со счетом 2:1 в пользу уральцев.

Боб Хартли, главный тренер ХК «Авангард»

- Я очень горжусь нашей командой, сегодня все отлично поработали, хорошую игру показали на выезде. Жаль, что противнику удалось забросить эту шайбу в конце матча. Завтра у нас будет короткая тренировка, и мы будет готовы к четвертому матчу серии.

Я бы сказал, что сегодня мы играли так же хорошо, как и в первом матче серии. Однозначно, лучше мы сегодня лучше выглядели, чем в предыдущие матчи серии. Здесь же было много моментов, и не удавалось их реализовать. Но, опять же, счет был 1:1, когда игра перешла уже в третий период. Было понятно, что один момент может решить исход встречи. Так оно и произошло.

По ходу мачта, находясь на скамейке, ты оцениваешь ситуацию, и понимаешь, что нужно сделать какие-то определенные вещи. Когда счет был 1:1, нам нужно было создавать моменты в атаке, поэтому мы и выпустили Арсения Грицюка. И я думаю, что это было правильное решение.

Билл Питерс, главный тренер ХК «Автомобилист»

- Отличная игра, хороший хоккей. Очень рад, что сегодня удалось выиграть этот челлендж и нам засчитали гол. 1:2 пока что в их пользу по этим челленджам, поэтому играем дальше.