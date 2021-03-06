Дмитрий Красноухов не стал подчиняться требованию неизвестного мужчины и привлек к себе внимание. Фото: личная страница корреспондента в Facebook

В Екатеринбурге следственный отдел по Октябрьскому району регионального СУ СКР начал доследственную проверку по информации о противоправных действиях в отношении корреспондента ИА REGNUM Дмитрия Красноухова тремя неизвестными мужчинами.

- По предварительным данным, инцидент произошел вечером 5 марта в кафе в центре Екатеринбурга, когда несколько неизвестных мужчин попытались вывести журналиста на улицу. В ходе доследственной проверки выясняются все обстоятельства происшествия, - рассказывает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Сам Дмитрий Красноухов рассказал «КП-Екатеринбург», что он зашел в кафе «Вилка Ложка» рядом с остановкой общественного транспорта «Оперный театр», чтобы поужинать, а также написать текст на ноутбуке. Он сидел в конце зала спиной к входу.

К нему подошли двое мужчин старше 40 лет, еще один оставался недалеко от входа. Один из нападавших схватил журналиста и попытался повести к выходу, сказав, что тот попался и должен пройти в их автомобиль, а второй развернул к себе его ноутбук.

Дмитрий Красноухов не собирался следовать указаниям нападавших, один из которых представился сотрудников полиции, но не дал рассмотреть свое удостоверение. На шум пришли сотрудники кафе, после чего трое мужчин ретировались.

После этого журналист написал заявление о попытке похищения в отдел полиции №7 Екатеринбурга. Полиция также подключилась к проверке поступившей информации.