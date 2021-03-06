Жители центра Екатеринбурга пожаловались на гонщиков-дрифтеров

Гонщики собираются в составе нескольких десятков автомобилей. Фото: читательница "КП"

Жители нескольких пятиэтажных домов на проспекте Ленина недовольны регулярными ночными «покатушками», которые на автомобилях устраивают гонщики-дрифтеры.

По словам жительницы одной из пятиэтажек по имени Анастасия, чаще всего дрифтеры собираются после снегопада ночью. Они выстраиваются в несколько рядом по проспекту, после чего начинают массовый заезд.

- Они начинают гонять, дрифтовать. Это сильный шум, а у нас все окна на проспект Ленина. Они собираются здесь регулярно. Бывает, что вообще невозможно спать. В ночь на 6 марта автогонщики собрались в половине первого, а бывает, что начинают в два или в три ночи, - рассказала «КП-Екатеринбург» Анастасия.

По словам местных жителей, они, как и все остальные, имеют право на полноценный отдых, вот только автолюбителям на этой наплевать.

- Весной и летом подключаются мотоциклисты, которые начинают и десять вечера и до четырех утра гоняют. Спать практически невозможно, ведь летом окна у всех открыты, - добавляет женщина.

Ситуацию прокомментировали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Здесь советуют о каждом подобном случае с нарушением ПДД дрифтерами сообщать в отдел ГИБДД по телефону «02».

- Мы после поступления сигнала отправим на место экипаж ГИБДД, который находится ближе всего. Такие случаи не оставляются без внимания. Не так давно автолюбители устроили массовый заезд от главного корпуса УрФУ. Тогда к административной ответственности за нарушение ПДД привлекли 30 водителей. Поэтому тут важна инициатива местных жителей, которым нужно обратиться к нам, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городской ГИБДД.