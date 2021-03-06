В Екатеринбурге на стройке с высоты сорвался рабочий

На место ЧП выезжала следственная бригада Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 6 марта около полудня на стройке жилой многоэтажки по улице Чайковского погиб рабочий, который сорвался с высоты во время работы.

Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №12, после чего на место ЧП выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой устанавливают обстоятельства гибели мужчины.

По факту ЧП организована доследственная проверка следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга регионального СКР.

- Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело умершего направлено на судмедэкспертизу, все обстоятельства трагедии выясняются, - сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.