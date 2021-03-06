В Екатеринбурге ищут водителя, сбившего на «зебре» 9-летнюю девочку

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД ищут водителя, который на пешеходном переходе у дома №91 по улице Хвойная сбил 18-летнего парня и 9-летнюю девочку. Инцидент произошел 1 марта.

Водитель двигался по Лектвийской со стороны Хвойной в сторону Карельской, на «зебре» он не уступил дорогу пешеходам. После наезда у молодого человека медики диагностировали ушиб грудной клетки слева, а у девочки – ушиб мягких тканей грудного отдела позвоночника.

- Водитель с места ДТП скрылся. Предварительно установлено, что он управлял автомашиной марки «Митсубиси Спейс Стар», - рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефону 8 967 742 92 14.