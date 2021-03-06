В миграционной службе свердловского МВД клиенткам вместе с паспортом вручали цветы

Каждой посетительнице подразделения вручали цветы. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Миграционная служба свердловского МВД удивила женщин, которые обратились в полицейское подразделение на госуслугами в канун праздника 8 Марта.

В рамках всероссийской акции МВД «8 Марта – в каждый дом» специалисты подразделения по вопросам миграции каждой жительнице Екатеринбурга, обратившейся с целью обмена паспорта или за другими госуслугами, помимо документа вручали весенние тюльпаны.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

По словам главы пресс-службы областного полицейского Главка, полковника Валерия Горелых, в госучреждении МВД на Крестинского, 61, женщин обслуживали максимально быстро: им вручали документы, специальные памятки о том, как не стать жертвой мошенников, а также цветы и поздравительные открытки.

Каждую посетительницу здесь встречала заместитель начальника УВМ, подполковник полиции Татьяна Сандрацкая и майор полиции Яна Богомаз.

- Такие знаки внимания, как цветы, забота, оперативность в работе и внимательное отношение к людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, один из приоритетов в работе подразделения по вопросам миграции ГУ МВД области. Полковник полиции Ольга Петрова, возглавляющая вот уже несколько лет УВМ, всегда требует от личного состава, чтобы к посетителям относились и в рамках повседневной деятельности также качественно и с воодушевлением, а не только накануне Международного женского дня, - - рассказал полковник Валерий Горелых.