На Уктусе из-за коммунальной аварии затопило улицу

Движение на затопленной участке затруднено. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург" в ВК

В Екатеринбурге утром, 6 марта, из-за коммунальной аварии на улице Походной в микрорайоне Уктус оказалось затруднено движение транспорта.

В этом месте прорвало трубу, и часть дороги затопило водой.

В пресс-службе ЕМУП «Водоканал» рассказали, что на месте работает аварийная бригада. Участок, где случился порыв, отключили.

- Авария произошла сегодня в районе 10 утра на трубопроводе диаметром 400мм (это магистраль), нужна раскопка. Сейчас идет согласование. Без воды остались четыре частных дома по улице Походной, дома по адресам улица Самолетная 53 и 55. Направлена заявка в службу благоустройства на очистку наледи. На месте автоцистерна, где можно набрать воды, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Горводоканала.