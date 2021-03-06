В Екатеринбургской епархии рассказали о родительской субботе 6 марта

Православные христиане готовятся к Великому посту Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 марта 2021 года православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу. В пятницу вечером в храмах Екатеринбургской епархии прошли службы в память об усопших.

В митрополии говорят, что в этот день за неделю до начала Великого поста важно помолиться за умерших родственников, сходить в храм и подать милостыню.

- Из всех людей, чья временная земная жизнь окончена, мы в первую очередь должны тем, через кого мы этот дар жизни получили – родителям и прародителям нашим, поэтому эта суббота именуется родительской, - рассказывают в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Напомним, что с понедельника, 8 марта, начинается Седьмица – неделя до Великого поста. В эти дни православные верующие отказываются от мясных продуктов.