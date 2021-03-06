В гипермаркете на Эльмаше посетителей прививают от коронавируса

Желающих поставить прививку оказалось немало Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 6 марта, в гипермаркете «О’Кей» на Бабушкина, 2а в Екатеринбурге, всем желающим ставят прививки от коронавируса. Здесь с 10 до 18 часов работает пункт вакцинации.

В пятницу акцию анонсировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Перед прививкой у горожан уточняют наличие противопоказаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Администрации торговых объектов достаточно охотно откликаются на такие предложения, - отметил глава региона.

Горожанам ставят эффективную вакцину Фото: Алексей БУЛАТОВ

С утра к пункту вакцинации в гипермаркете выстроилась очередь. Посетителей консультируют, уточняют наличие противопоказаний, после чего вакцинируют от коронавируса.

На прививку записываются люди всех возрастов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее такая же акция прошла в ТЦ «Дирижабль». Вторую подобную акцию здесь проведут 10 марта с 11 до 14 часов (улица Академика Шварца, 17, корпус 1).

Из желающих поставить прививку выстроилась очередь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в Свердловской области сейчас работают 28 мобильных пунктов вакцинации.