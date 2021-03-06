В гипермаркете на Эльмаше посетителей прививают от коронавируса

Желающих поставить прививку оказалось немало
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В субботу, 6 марта, в гипермаркете «О’Кей» на Бабушкина, 2а в Екатеринбурге, всем желающим ставят прививки от коронавируса. Здесь с 10 до 18 часов работает пункт вакцинации.
В пятницу акцию анонсировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Перед прививкой у горожан уточняют наличие противопоказаний
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Администрации торговых объектов достаточно охотно откликаются на такие предложения, - отметил глава региона.
Горожанам ставят эффективную вакцину
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С утра к пункту вакцинации в гипермаркете выстроилась очередь. Посетителей консультируют, уточняют наличие противопоказаний, после чего вакцинируют от коронавируса.
На прививку записываются люди всех возрастов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ранее такая же акция прошла в ТЦ «Дирижабль». Вторую подобную акцию здесь проведут 10 марта с 11 до 14 часов (улица Академика Шварца, 17, корпус 1).
Из желающих поставить прививку выстроилась очередь
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Всего в Свердловской области сейчас работают 28 мобильных пунктов вакцинации.