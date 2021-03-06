Волки терроризируют поселок под Нижним Тагилом

Волки регулярно наведываются в поселок Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителей поселка Евстюниха в пяти километрах от Нижнего Тагила терроризирует стая волков. За два месяца хищники загрызли восемь сторожевых собак. Останки одного из псов обнаружили всего в 30 метрах от дома.

Люди говорят, что в прошлые годы волки не наведывались в поселение, расположенное рядом с Серовским трактом. Жители отгоняют хищников с помощью петард, а на ночь уводят собак в сараи, куда не могут пробраться волки. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Местные охотоведы пытаются бороться с волками при помощи капканы, но в них не попался ни один зверь.

Люди обеспокоены таким опасным соседством.