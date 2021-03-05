В праздничный день ожидается небольшой снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные в Екатеринбурге ожидается похолодание. В ночь на 6 марта столбики термометров опустятся до минус 14 градусов. В субботу, 6 марта, температура воздуха составит минус пять-семь градусов, осадков не ожидается.

- В ночь с субботы на воскресенье ожидается до минус 18 градусов. В дневное время потеплеет до минус семи градусов. Ветер западный: от четырех до девяти метров в секунду. Без осадков, - рассказывают синоптики уральского Гидрометцентра.

В ночь на понедельник похолодает до минус 20 градусов. В праздничный день ожидается до минус шести градусов с небольшим снегом и переменной облачностью.