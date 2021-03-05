Ехали вместе: в Ивделе задержали женщину, которая украла кошелек попутчицы

Женщина оставила себе только деньги, а кошелек и карты выбросила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области задержали женщину, которая подозревают в краже денег у своей попутчицы. В полицию на станции Нижний Тагил обратилась пассажирка, которая ехала по маршруту «Екатеринбург-Приобье, она пожаловалась, что у нее пропали 14 тысяч и банковские карты. Выяснилось, что к краже причастна жительница Ивделя, с которой потерпевшая ехала в поезде.

Злоумышленница видела, как женщина кладет кошелек в свою сумку. До прибытия в Ивдель она незаметно забрала портмоне попутчицы и покинула вагон, - рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Деньги женщина оставила себе, а кошелек и карточки выбросила. Чуть позже она захотела вернуться в Екатеринбург и вернулась на железнодорожный вокзал, где ее и задержали. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».