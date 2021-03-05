На Урале мужчину будут судить за незаконное изготовление боеприпасов

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области будут судить жителя поселка Восточный Серовского района, которого обвиняют в незаконном изготовлении боеприпасов. Его задержали в январе этого года, у него дома нашли несколько ружей, пневматическое оружие, а также патроны к ним. Разрешения на хранение и ношение оружия у молодого человека не было. Следователи выяснили, что он увлекается охотой.

- Имея порох, он самостоятельно изготовил 20 патронов 16 калибра и 4 патрона 20 калибра. Боеприпасы он поместил в мешок и хранил вместе с ружьями, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

За самостоятельное изготовление патронов мужчине грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Кроме того его могут привлечь к административной ответственности за хранение оружия.