В Нижнем Тагиле в столкновении автобуса и легковушки пострадала женщина

МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле на Уральском проспекте пассажирский «ПАЗ» столкнулся с «Мицубиси Лансер». Известно, что водитель автобуса, ехавший со стороны Октябрьского проспекта, при повороте налево не пропустил легковушку. В результате ДТП пострадала 68-летняя пассажирка японской иномарки. Ее увезли в больницу с тупой травмой живота и ушибом грудной клетки. Оба водители в момент аварии были трезвыми.

- Установлено, что автобусом управлял мужчина, имеющий 11-летний водительский стаж вождения, при этом в течение 2021 года его трижды привлекали к ответственности за нарушение ПДД, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Водитель автобуса находился в салоне один, он ехал на свой маршрут с обеда. Сейчас инспекторам ДПС предстоит выяснить все обстоятельства аварии.