ЕВРАЗ оборудовал лабораторию по стандартам WorldSkills в колледже Нижнего Тагила

Студенты НТГМК в новой лаборатории Фото: предоставлено ЕВРАЗ

При поддержке ЕВРАЗа в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже имени Черепановых создана первая в Свердловской области лаборатория по стандартам WorldSkills «Машинное обучение и большие данные».

Компания направила около 3 млн рублей на оснащение мастерской современным оборудованием. Приобретено 13 компьютеров, специализированный сервер, программное обеспечение, а также маршрутизаторы и интерактивный комплекс для обучения студентов. С их помощью можно прогнозировать моделирование и проводить базовую разведку сложных наборов данных.

- Нам очень нужны специалисты, владеющие цифровыми инструментами, информационными технологиями и навыками обработки больших баз данных, - отметила директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко. - Их умные головы и замечательные руки помогут предприятию реализовать важные проекты по цифровизации производства. Мы посмотрим на практике, в каких производственных отделениях ребята будут максимально эффективны, и обязательно возьмем их на работу.

При поддержке ЕВРАЗа в нижнетагильском колледже оборудована новая лаборатория Фото: предоставлено ЕВРАЗ

За последние несколько лет ЕВРАЗ направил на совершенствование материально-технической базы НТГМК около 30 миллионов рублей. При благотворительной поддержке компании только в 2020 году в колледже организовали лабораторию «Эксплуатация и диагностика АСУТП (автоматизированная система управления технологическим процессом) и преобразовательной техники», а также оснастили оборудованием мастерскую «Участок станков с ЧПУ». В ближайшее время учебное заведение презентует их. Ранее в НТГМК были созданы сварочная мастерская и лаборатории: «Мехатроника», «Робототехника», «Инженерная графика CAD», «Металлообработка». Для прохождения студентами практики установили металлообрабатывающие станки.

- Совместно с ЕВРАЗом мы ежегодно открываем порядка трех или четырех лабораторий различной направленности, которые востребованы на ЕВРАЗ НТМК, - рассказал директор НТГМК Михаил Холкин. - Наши выпускники ценятся на комбинате. И это все благодаря сотрудничеству с ЕВРАЗом и тем современным лабораториям, где студенты получают качественные знания, навыки.

Колледж уже пять лет принимает участие в региональном чемпионате WorldSkills и занимает призовые места. Подготовка студентов на новом оборудовании увеличит их шансы на победу в престижных соревнованиях. Более того, сама лаборатория сможет стать площадкой для проведения чемпионата.

Машинное обучение - это метод анализа данных, при котором не используются четкие детерминированные алгоритмы. Отрасль искусственного интеллекта, основанная на идее, что системы могут обучаться на основе данных, выявлять закономерности и принимать решения с минимальным вмешательством человека. Сегодня машинное обучение активно применяется в промышленности, поисковых системах, программах по распознаванию речи.