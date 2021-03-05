В Екатеринбурге в гипермаркете «О’КЕЙ» появится мобильный пункт вакцинации

Администрации торговых объектов достаточно охотно откликаются на такие предложения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге откроется дополнительный мобильный пункт вакцинации в гипермаркете «О’КЕЙ», который расположен по адресу улица Бабушкина 2а. Поставить прививку можно будет 6 марта. Ранее аналогичную акцию проводили в торговом центре «Дирижабль». Тогда поставить прививку захотели более 400 человек. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, подобный вид вакцинации получил неплохой отклик среди граждан.

- Мы практику эту, безусловно, будем применять и впредь. Администрации торговых объектов достаточно охотно откликаются на такие предложения, - заявил глава региона в своем Instagram.

Также в области действуют 28 мобильных бригад вакцинации, которые прививают жителей в небольших и удаленных населенных пунктах.