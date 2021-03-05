В Екатеринбурге полицейский случайно выстрелил в ногу мужчине во время задержания

Задержанных сначала бросился на полицейского с кулаками, а тот сделал предупредительный выстрел в пол, но пуля отрекошетила в человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейский во время задержания случайно выстрелил в мужчину. Задержанный бросился на стража порядка, а тот выстрелил в пол, но пуля отрекошетила в человека.

Как рассказал очевидец, 4 марта два майора полиции приехали в поселок Садовый, чтобы задержать троих мужчин по подозрению в сбыте наркотиков. Один из мужчин оказал сопротивление и бросился на полицейского с кулаками. Подозреваемый ударил по лицу майора.

- Полицейский высказал требование «стоять полиция», но подозреваемый не отреагировал на просьбу. Подозреваемый ударил по лицу майора, тот сделал два предупредительный выстрел в пол из пневматического пистолета. Но одна из резиновых пуль рикошетом попала во внутреннюю область бедра правой ночи задержанного, - рассказал источник в разговоре с «КП».

В травмпункте задержанному поставили диагноз огнестрельная рана бедра правой ноги, назначили амбулаторное лечение.

- Госпитализация никому из участников инцидента не потребовалась. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли 6 пакетиков с веществом растительного происхождения, которые направлены на экспертизу. По итогам проверки территориальным ОВД будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством. По факту нападения на представителя МВД собранные материалы направлены для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в следственные органы. Задержанные содержатся под стражей, - отметил полковник Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.