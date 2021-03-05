ВТБ: уральцы на 15% увеличили траты на подарки к 8 марта

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В преддверии 8 марта объем трат в магазинах Уральского федерального округа, где можно приобрести подарки к Международному женскому дню, превысил 39 млн рублей – это на 15% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Больше всего – на 60% – увеличились расходы на косметику. Средний чек одного подарка год к году вырос более чем в 1,5 раза, превысив 10 тыс. рублей.

Самой затратной категорией подарков к празднику стала косметика и парфюмерия – расходы на нее у жителей УрФО за предпраздничные дни составили 13,7 млн рублей, что на 60% превышает показатель за аналогичный прошлогодний период. Число транзакций в уральских магазинах косметики и парфюмерии выросло на 77%, а средний чек одной покупки составил около 1,4 тыс. рублей.

Вторую позицию по объему покупок заняли магазины женских аксессуаров, где уральцы потратили 8,8 млн рублей (+39% год к году). Средняя стоимость подарка насчитывает почти 3 тыс. рублей (+5%).

На третьем месте по общему объему затрат оказались SPA-салоны – на сертификаты и процедуры там у уральцев ушло почти 6,5 млн рублей, что сопоставимо с прошлогодними показателями. Средний чек составил 2,6 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом заметно вырос оборот уральских цветочных салонов — почти в 1,5 раза, до 2,8 млн рублей. Средняя стоимость букета выросла на 14% и составляет чуть больше 1 тыс. рублей.

- Традиционно в преддверии 8 марта мужчины выбирают для своих близких женщин наборы косметики или парфюмерию. Однако в последние годы популярность набирают «подарки впечатлений», и все чаще в топе праздничных сюрпризов – сертификаты в SPA-салоны, которые особенно актуальны после долгой зимы. При этом за год список самых востребованных подарков почти не изменился. В этом отношении пандемия не отразилась на потребительских предпочтениях российских мужчин в преддверии главного праздника начала весны, – комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

В целом россияне увеличили траты на подарки для дам на 39% по сравнению с прошлым годом – до 1,2 млрд рублей. По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, средний чек одного подарка год к году снизился в пределах 10%. Чаще всего в качестве подарка россияне выбирали косметику и парфюмерию – расходы на них за предпраздничные дни превысили 300 млн рублей, это на 37% больше, чем за этот же период годом ранее. Второе место заняли сертификаты и процедуры в SPA-салонах (284 млн рублей), третью позицию – ювелирные украшения (свыше 200 млн рублей). Выручка магазинов с аксессуарами для женщин увеличилась перед праздником год к году в 2,2 раза, а обороты магазинов с изделиями из кожи выросли всего на 7%.